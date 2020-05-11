Столтенберг: пока ядерное оружие существует, НАТО будет оставаться ядерным Альянсом

Новости мира:Пандемия COVID-19 является одной из больших угроз, с которыми мир сталкивается со времен Второй мировой войны, в то же время другие угрозы никуда не делись.

Пандемия коронавируса является одной из самых больших угроз, с которыми мир сталкивается со времен Второй мировой войны, в то же время другие угрозы никуда не делись.

По этой причине ядерное сдерживание будет оставаться и в дальнейшем важной составляющей оборонной политики Североатлантического альянса.

Об этом в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текст статьи опубликован на сайте Североатлантического альянса.

"Сейчас мы сталкиваемся с самой ситуацией в сфере безопасности. По всему миру продолжается террористическая деятельность, авторитарные режимы бросают вызов либеральным демократиям, мы видим распространение ядерного оружия на такие страны, как Северная Корея и продолжение агрессивных действий со стороны России. В этих условиях... наша политика ядерного сдерживания остается важной составляющей усилий по поддержанию мира и свободы - для безопасности всего Альянса, для Германии, для ее соседей, друзей и союзников, которые имеют обоснованное беспокойство в сфере безопасности, и которые все находятся под защитой ядерного сдерживания со стороны НАТО", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что Россия существенно увеличила собственные военные способности и особенно - ядерные арсеналы.

"В то время, как НАТО рассматривает собственно ядерное сдерживание как политический инструмент, Россия настойчиво интегрирует свой ядерный арсенал в собственную военную стратегию. Она размещает ракеты-носители ядерного оружия в Калининграде, всего в 500 километрах от Берлина. Она угрожает ядерным ударом таким союзникам, как Дания, Польша и Румыния. Россия также аннексировала часть Украины, страны, границы которой обязалась перед тем уважать в обмен на отказ Украины от собственного ядерной защиты", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в контрасте с такой российской политикой НАТО стремится к построению мира, который будет свободным от ядерного оружия. В период завершения "холодной войны" НАТО уже сократило количество единиц ядерного оружия в Европе на 90%.

"В отличие от России, грубо нарушила ДРМСД путем развертывания новых ракет среднего радиуса действия, которые могут достигать европейских столиц за очень короткий промежуток времени на предупреждение, НАТО четко заявило, что мы не намерены размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Мы будем продолжать эффективную политику сдерживания и обороны, включая использование имеющихся ядерных возможностей для такого сдерживани", - сказал руководитель Альянса.

Он поблагодарил Германию за вклад, который страна делает в политике Альянса в сфере ядерного сдерживания, приобретает даже большее значение во времена, когда Европа отметила 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

"Наш Альянс был создан на руинах сокрушительной войны, чтобы обеспечить мир и свободу для будущих поколений. Германия присоединилась к Альянсу через 10 лет после окончания войны, 6 мая 1955 года. С тех пор страна является важным членом семьи НАТО, со всеми преимуществами и обязанностями, которые с этим связаны", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что, осуществляя меры политики ядерного сдерживания, союзники по НАТО демонстрируют постоянную и последовательную поддержку международным усилиям по контролю над вооружениями, ограничению ядерных вооружений и ядерного нераспространения.

"Цель ядерного оружия, которым обладает НАТО, - не спровоцировать конфликт, а сохранить мир, сдержать агрессию и предотвратить насилие. Наш Альянс стремится к миру без ядерного оружия, но на сегодня для этого еще не сложились условия. Мир, в котором Россия, Китай и другие будут иметь ядерное оружие, а НАТО не будет, просто не будет безопасным. Именно поэтому, пока ядерное оружие существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, с чем соглашаются все союзники. Для того, чтобы сохранить мир и свободу", - добавил Столтенберг.