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Правительственный кризис закончился: в Израиле сформировали правительство

Правительственный кризис закончился: в Израиле сформировали правительство
03:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нетаньяху удалось сформировать правительство Израиля.

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху официально уведомил президента Израиля Реувена Ривлина и спикера Кнессета, что ему удалось сформировать правительство.

В письме, адресованном спикеру Бени Ганцу, он также попросил собрать пленарное заседание Кнессета, пишет newsru.co.il.

До этого было подписано коалиционное соглашение между "Ликудом" и ШАС, позволяющее религиозной партии назначить на пост министра человека, не входящего в Кнессет.

Известно, что новым министром религий станет раввин из Ашкелона Яаков Авитан. По информации телеканала "Кешет-12", в соглашение внесен параграф, согласно которому по требованию ШАСа в закон о призыве будут внесены поправки, и только после новая редакция закона будет передана на утверждение Кнессета.

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Кроме того, вечером Биньямин Нетаньяху предпринял попытку договориться с Нафтали Беннетом о вхождении в коалицию партии "Ямина", но она не увенчалась успехом. По окончании телефонного разговора Нетаньяху и Беннета партии "Ликуд" и "Ямина" обменялись взаимными обвинениями.

Как сообщалось ранее, на состоявшихся 2 марта третьих за год выборах в Кнессет Израиля незначительную победу одерживает партия "Ликуд" премьера страны Биньямина Нетаньяху.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет.
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