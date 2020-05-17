Пандемия: Ирак введет круглосуточный комендантский час на восемь дней

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Ираке власти введут круглосуточный комендантский час.

Ирак в субботу, 16 мая, объявил о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая.

Отмечается, что трехдневный праздник разговения Ураза-байрам, которым заканчивается священный для мусульман месяц Рамадан, иракцы также проведут в изоляции. По традиции в эти дни навещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.

На данный момент, по информации университета Джона Хопкинса, в Ираке выявили 3260 зараженных коронавирусом, 121 человек умер и 2126 выздоровели.

Как сообщалось ранее, в феврале власти Ирака закрыли границу с Ираном из-за опасения распространения COVID-19.