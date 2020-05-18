Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах

В Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе завершились клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.
Об этом пишет DW.
Отмечается, что в ходе исследования 50% животных получили медикамент, а затем все грызуны были инфицированы. В результате привитые животные остались здоровы, непривитые заразились коронавирусом.
В скором времени начнется следующий этап испытаний – на других животных, а затем на людях.
В случае успешных испытаний вакцина будет готова через год или немного раньше.
Как сообщалось ранее, как немецкие вирусологи выступили против обязательной вакцинации от коронавируса.