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Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах

Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
15:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:В скором времени начнется следующий этап испытаний – на других животных, а затем и на людях.

В Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе завершились клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.

Об этом пишет DW.

Отмечается, что в ходе исследования 50% животных получили медикамент, а затем все грызуны были инфицированы. В результате привитые животные остались здоровы, непривитые заразились коронавирусом.

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В скором времени начнется следующий этап испытаний – на других животных, а затем на людях.

В случае успешных испытаний вакцина будет готова через год или немного раньше.

Как сообщалось ранее, как немецкие вирусологи выступили против обязательной вакцинации от коронавируса.

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Вакцина, Израиль, Коронавирус.
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