Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах

Новости мира:В скором времени начнется следующий этап испытаний – на других животных, а затем и на людях.

В Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе завершились клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.

Об этом пишет DW.

Отмечается, что в ходе исследования 50% животных получили медикамент, а затем все грызуны были инфицированы. В результате привитые животные остались здоровы, непривитые заразились коронавирусом.

В скором времени начнется следующий этап испытаний – на других животных, а затем на людях.

В случае успешных испытаний вакцина будет готова через год или немного раньше.

Как сообщалось ранее, как немецкие вирусологи выступили против обязательной вакцинации от коронавируса.