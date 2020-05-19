Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020
Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020
Трамп "уже около полутора недель" принимает лекарство от малярии
Трамп "уже около полутора недель" принимает лекарство от малярии
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни

СМИ: "Зеленая зона" Багдада опять попала под ракетный обстрел

СМИ: "Зеленая зона" Багдада опять попала под ракетный обстрел
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:По центру столицы Ирака снова выпустили две ракеты "Катюша".

"Зеленая зона" Багдада в ночь на 19 мая подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности.

Отмечается, что по центру столицы Ирака, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, были выпущены две ракеты, однако они не достигли цели и упали в окрестностях района.

Как уточнил собеседник телеканала, одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет. Патрули органов безопасности ищут место запуска.

Войска Сомали ликвидировали семерых террористов на юге страны

По данный Al Arabia, за последние семь месяцев было совершено 28 ракетных обстрелов "зеленой зоны".

Хорошо укрепленная "зеленая зона" зачастую становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположенная на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 км кв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирак, Обстрел, Багдад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса
05 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Они - марионетка Китая&quot;: Трамп опять раскритиковал ВОЗ
"Они - марионетка Китая": Трамп опять раскритиковал ВОЗ
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Неизвестные взломали кабинет замглавы Минюста: полиция проводит обыск
Кабинет заместителя министра юстиции взломали неизвестные
Рецепт дня: Ячневые котлеты
Рецепт дня: Ячневые котлеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь