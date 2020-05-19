СМИ: "Зеленая зона" Багдада опять попала под ракетный обстрел

Новости мира:По центру столицы Ирака снова выпустили две ракеты "Катюша".

"Зеленая зона" Багдада в ночь на 19 мая подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности.

Отмечается, что по центру столицы Ирака, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, были выпущены две ракеты, однако они не достигли цели и упали в окрестностях района.

Как уточнил собеседник телеканала, одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет. Патрули органов безопасности ищут место запуска.

По данный Al Arabia, за последние семь месяцев было совершено 28 ракетных обстрелов "зеленой зоны".

Хорошо укрепленная "зеленая зона" зачастую становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположенная на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 км кв.