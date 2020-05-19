Войска Сомали ликвидировали семерых террористов на юге страны

Новости мира:На юге Сомали уничтожили семерых террористов аль-Шабаб.

Во время спецоперации сомалийских силовиков в южной провинции Сомали Бей убили семерых боевиков организации "аль-Шабаб".

Как сообщает Xinhua, об этом рассказал Ибрагим Нур, губернатор города Авдинле, где состоялась операция.

"Это была спланированная операция. Во время наступления мы захватили села Дамбал Аран и Галдид, а наши силы убили семерых боевиков", - сказал Нур.

Он подчеркнул, что армия Сомали усилит наступление на боевиков, пока не освободит от них весь регион.

"По словам местных жителей, тяжело вооруженные правительственные силы напали на город, атакуя базы, используемые боевиками аль-Шабаб", - говорится в материале.

Этот успех был достигнут всего за день после того, как боевики аль-Шабаб устроили взрыв в северо-центральном сомалийском городе Галкайо, убив четырех человек.

"Армия Сомали при поддержке Африканского союза выгнала экстремистов из столицы страны Могадишо в августе 2011-го, однако боевики до сих пор удерживают несколько сельских регионов на юге и в центре Сомали, организовывая засады и устанавливая мины", - поясняет Xinhua.