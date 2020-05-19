В Багдаде в районе "зеленой зоны" упала ракета

Новости мира:В Багдаде (Ирак) в районе "зеленой зоны" возле посольства США упала ракета.

"Зеленая зона" Багдада в ночь на 19 мая подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности.

Отмечается, что по центру столицы Ирака, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, были выпущены две ракеты, однако они не достигли цели и упали в окрестностях района.

Как уточнил собеседник телеканала, одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет. Патрули органов безопасности ищут место запуска.

По данный Al Arabia, за последние семь месяцев было совершено 28 ракетных обстрелов "зеленой зоны".

Напомним: хорошо укрепленная "зеленая зона" зачастую становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположенная на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь в около 10 км кв.