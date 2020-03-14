Не менее 10 ракет: американская военная база близ Багдада попала под обстрел

Новости мира:Военная база, где размещены солдаты США и Британии, обстреляли ракетами второй раз за неделю.

14 марта произошел ракетный обстрел военной базы под Багдадом, где размещены военные США и Великобритании.

Об этом заявили иракские чиновники, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Нападение на базу Лагерь Таджи произошел лишь через несколько дней после похожего инцидента, когда погибли трое военнослужащих: двое американцев и британец.

Иракский полковник внутри базы сообщил Reuters о не менее 10 ракетах, которые попали в базу, расположенную примерно в 20 километрах к северу от столицы Ирака.

О жертвах пока не сообщается.

Нападение в субботу было необычным, поскольку произошло в течение дня. Предыдущие нападения на военные базы американских войск обычно происходили в течение ночи.

В пятницу США ответили на ракетную атаку, состоявшуюся в среду, авиаударами по складам вооружений, которыми, по их словам, пользовались члены поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла".

Однако военные Ирака заявили, что в этих авиационных ударах погибли пять силовиков и гражданский.

Эскалация отношений между Соединенными Штатами и Ираном в последние месяцы в основном разворачивается на иракской земле.

Лагерь Таджи - иракская база, где размещаются сотрудники возглавляемой США Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.