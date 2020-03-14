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Трамп распорядился о покупке большого количества нефти

Трамп распорядился о покупке большого количества нефти
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп распорядился о покупке большого количества нефти для формирования стратегического запаса.

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

"Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также - "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".

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"Мы заполним (нефтехранилища - ред.) по максимуму", - пообещал президент США,

"Сейчас - отличное время для того", - добавил он.

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Все по теме:

США, Нефть, Белый дом, Дональд Трамп.
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