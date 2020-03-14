Австрия прекращает авиасообщение с тремя европейскими странами

Новости мира:Австрийское правительство приостанавливает авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией в связи с пандемией коронавируса в Европе.

Австрийские власти приняли решение о приостановке с понедельника, 16 марта, авиасообщения с Францией, Швейцарией и Испанией, австрийцам в этих странах рекомендовано вернуться домой. Об этом сообщается на странице МИД Австрии.

"Предостережение относительно путешествий по Франции, Швейцарии и Испании. Учитывая быстрое распространение коронавируса, австрийским путешествующим рекомендуется немедленно начать возвращение домой. С понедельника (16 марта), 24.00 все рейсы из этих трех стран будут приостановлены", - говорится в сообщении.

Кроме того, на границах со Швейцарией и Лихтенштейном Австрия будет вводить контроль, аналогичный тому, что уже действует на границе с Италией.

Как сообщалось, с 13 марта поезда не будут ходить между Австрией и Словакией, а с 14 марта — прекращается железнодорожное сообщение с Чехией.

Ранее "Австрийская федеральная железная дорога" прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с Италией, а "Австрийские авиалинии" прекратили полеты в Китай, Иран и Италию.

Отдельно в пятницу австрийское правительство сообщило о принятом решении ограничить работу ресторанов, баров и кафе – все они с понедельника будут работать до 15.00. Ограничения не касаются работы продовольственных магазинов, аптек, АЗС и табачных киосков.

Кроме того, введен карантин в двух районах федеральной земли Тироль, где зафиксирована вспышка распространения коронавируса.

Студенты ВУЗОВ переведены на дистанционную форму обучения, с понедельника состоится закрытие школ и детсадов. Также с понедельника церкви и другие религиозные сообщества прекращают открытые богослужения.

По состоянию на 13 марта 2020 года, в Австрии зафиксированы 422 случай заражения коронавирусом Covid-19, один человек умер, шестеро инфицированных лиц выздоровели. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Тироле (132) и Вене (74).