Иракская разведка заявила о задержании лидера ИГИЛ

Новости мира:Иранская разведка заявила о задержании в Ираке лидера террористического ИГИЛ и преемника убитого Абу Бакру аль-Багдади.

Разведка Ирака сообщила об аресте лидера группировки ИГИЛ. Об этом сообщает "Аль-Арабия".

По информации спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными в октябре 2019 года бывшего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

#العراق .. جهاز المخابرات يعلن اعتقال الخليفة المحتمل لأبو بكر #البغدادي https://t.co/8vAYRN3Kjv #العربية — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) May 20, 2020

ИГИЛ в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Как сообщал «Голос Америки», Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Иракская разведка утверждает, что настоящее имя арестованного – Абдельнасер аль-Кирдаш.

Утром 27 октября 2019 года СМИ сообщили о гибели лидера террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.