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Иракская разведка заявила о задержании лидера ИГИЛ

Иракская разведка заявила о задержании лидера ИГИЛ
10:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Иранская разведка заявила о задержании в Ираке лидера террористического ИГИЛ и преемника убитого Абу Бакру аль-Багдади.

Разведка Ирака сообщила об аресте лидера группировки ИГИЛ. Об этом сообщает "Аль-Арабия".

По информации спецслужбы, арестованный возглавил организацию после убийства американскими военными в октябре 2019 года бывшего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

ИГИЛ в своих сообщениях называет лидером организации Абу Ибрагима Аль-Хашими Аль-Кураши. Как сообщал «Голос Америки», Вашингтон считает, что под этим именем скрывается один из основателей и идеологов организации Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Иракская разведка утверждает, что настоящее имя арестованного – Абдельнасер аль-Кирдаш.

Утром 27 октября 2019 года СМИ сообщили о гибели лидера террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

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Багдад, ИГИЛ, Абу Ибрагима Аль-Хашими.
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