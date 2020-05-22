Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин вновь ищет кандидатов на пост главы НСЗУ
Кабмин вновь ищет кандидатов на пост главы НСЗУ
Отчет НБУ: продукты питания продолжают дорожать
Отчет НБУ: продукты питания продолжают дорожать
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Лицевые щитки: какие преимущества и минусы защитного экрана от вирусов
Насколько эффективные защитные лицевые щитки от вируса

Йемен на грани: пандемия разрушила систему здравоохранения

Йемен на грани: пандемия разрушила систему здравоохранения
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Здравоохранение Йемена не выдержало кризис с коронавирусом.

Система здравоохранения Йемена фактически не смогла справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, заявил в пятницу представитель Управления по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.

"Мы слышали от многих из них (источников - ред.), что Йемен прямо сейчас - на грани. Ситуация - крайне тревожная, они говорят, что система здравоохранения в действительности рухнула", - приводят его слова западные СМИ.

Лаерке рассказал, что по информации с места событий людям отказывают в медицинском обслуживании, потому что у медиков не хватает оборудования и средств персональный защиты.

Он добавил, что, согласно оценкам ООН, в этом году на поддержание работы гуманитарных программ в Йемене потребуется $2 млрд, и ООН будет добиваться сбора этих средств.

Ранее йеменские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о выявленных 184 случаях COVID-19 в стране, включая 30 летальных случаев. Однако в ООН опасаются, что реальные цифры могут быть намного больше. Кроме этого, ранее в организации предупреждали, что в случае распространения вируса в стране с населением, страдающим хроническим недоеданием, последствия могут быть катастрофическими.

"Коронакризис": украинское промпроизводство в апреле снизилось на 16,2%

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Йемен, Коронавирус, Йенс Лаерке, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
02 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
03 Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
04 На севере - дожди, а в Карпатах - заморозки: прогноз погоды на выходные
05 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды
Аномально теплая зима: грозит ли Украине дефицит воды
Карта коронавируса в Украине и мире 22 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Наоми Кэмпбелл - 50: супермодель выложила архивное &quot;голое&quot; фото
Наоми Кэмпбелл - 50: супермодель выложила архивное "голое" фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь