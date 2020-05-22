Йемен на грани: пандемия разрушила систему здравоохранения

Новости мира:Здравоохранение Йемена не выдержало кризис с коронавирусом.

Система здравоохранения Йемена фактически не смогла справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, заявил в пятницу представитель Управления по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.

"Мы слышали от многих из них (источников - ред.), что Йемен прямо сейчас - на грани. Ситуация - крайне тревожная, они говорят, что система здравоохранения в действительности рухнула", - приводят его слова западные СМИ.

Лаерке рассказал, что по информации с места событий людям отказывают в медицинском обслуживании, потому что у медиков не хватает оборудования и средств персональный защиты.

Он добавил, что, согласно оценкам ООН, в этом году на поддержание работы гуманитарных программ в Йемене потребуется $2 млрд, и ООН будет добиваться сбора этих средств.

Ранее йеменские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о выявленных 184 случаях COVID-19 в стране, включая 30 летальных случаев. Однако в ООН опасаются, что реальные цифры могут быть намного больше. Кроме этого, ранее в организации предупреждали, что в случае распространения вируса в стране с населением, страдающим хроническим недоеданием, последствия могут быть катастрофическими.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.