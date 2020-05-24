Из-за праздника: король Марокко помиловал почти 500 заключенных

Новости мира:Мухаммед VI помиловал 483 заключенных по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Король Марокко Мухаммед VI помиловал 483 заключенных по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством юстиции королевства в субботу.

Помилование заключенных, кроме как в связи с мусульманским праздником, происходит еще и на фоне повышенной опасности заражения коронавирусом для заключенных.

Так, 5 апреля в Марокко помиловали 5654 заключенных в рамках мер по усилению защиты заключенных в тюрьмах, в частности от распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, недавно в ООН призвали Украину обеспечить безопасность заключенных во время эпидемии COVID-19.

Как сообщалось, сегодня мусульмане празднуют конец священного месяца ислама Рамадан — Ид аль-Фитр.