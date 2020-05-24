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COVID-2019 (Коронавирус)
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COVID-19: в мире возросло общее количество жертв от коронавируса

COVID-19: в мире возросло общее количество жертв от коронавируса
09:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире общее количество жертв от заболевания превысило отметку в 342 000 человек.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00  воскресенья достигло 342 тыс. 105 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 880, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 насчитывалось 5 млн 311 тыс. 89 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 97 тыс. 606, излечились более 2,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 407 тыс. 350 человек, количество смертельных случаев превысило 344 тыс., излечились более 2 млн 240 тыс.

В мире за сутки коронавирусом заразились 100 тыс человек

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 622 тыс. 670 (97 тыс. 87 скончавшихся), Бразилии - 347 тыс. 398 (22 тыс. 13), Великобритании - 258 тыс. 504 (36 тыс. 757), Испании - 235 тыс. 290 (28 тыс. 678), Италии - 229 тыс. 327 (32 тыс. 616), Франции - 182 тыс. 036 (28 тыс. 218), Германии - 179 тыс. 986 (8 тыс. 261), Турции - 155 тыс. 686 (4 тыс. 308), Иране - 133 тыс. 521 (7 тыс. 359), Индии - 131 тыс. 423 (3 тыс. 869), Перу - 115 тыс. 754 (3 тыс. 373).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 44,1 против 43,6 в субботу. В США он достиг 298 человек, Испании - 613, Великобритании - 541, Италии - 541, Бразилии - 104, Франции - 434, Германии - 100, Турции - 51, Иране - 88, Индии - 3, Перу - 102.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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Карантин, Заражение, Коронавирус.
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