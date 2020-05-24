Обвиняют в коррупции: премьер Израиля предстанет перед судом

Новости мира:Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом в воскресенье по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает ВВС.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстает перед судом по обвинению в коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый раз в истории Израиля, когда действующий лидер предстанет перед судом.

Нетаньяху был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Все обвинения он решительно отрицает. Нетаньяху также отклонил призывы противников уйти в отставку.

Суд происходит спустя неделю после того, как премьер-министр Нетаньяху был приведен к присяге на посту главы правительства национального единства.