Наводнения в Йемене: есть погибшие

Новости мира:Наводнения в Йемене унесли 10 жизней.

Из-за масштабных паводков на юго-востоке Йемена погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом Синьхуа сообщили в правительстве Йемена.

"Проливные сезонные дожди начались вечером в среду и вызвали внезапные паводки, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек в провинции Хадрамаут и еще три - в соседней Шабва", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что для спасения нескольких заблокированных непогодой семей пришлось использовать военные вертолеты.

"Дождями, которые продолжаются уже сутки, были затоплены десятки домов и гражданских автомобилей. Потоки воды также смыли скот", - отметил собеседник из правительства.

При этом Национальный метеорологический центр Йемена предупредил, что ливни могут продолжаться и призвал людей оставаться осмотрительными.