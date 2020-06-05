Наводнения в Йемене: есть погибшие

Из-за масштабных паводков на юго-востоке Йемена погибли по меньшей мере 10 человек.
Об этом Синьхуа сообщили в правительстве Йемена.
"Проливные сезонные дожди начались вечером в среду и вызвали внезапные паводки, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек в провинции Хадрамаут и еще три - в соседней Шабва", - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что для спасения нескольких заблокированных непогодой семей пришлось использовать военные вертолеты.
"Дождями, которые продолжаются уже сутки, были затоплены десятки домов и гражданских автомобилей. Потоки воды также смыли скот", - отметил собеседник из правительства.
При этом Национальный метеорологический центр Йемена предупредил, что ливни могут продолжаться и призвал людей оставаться осмотрительными.