Авиаудары в Ираке: коалиция ликвидировала 19 боевиков ИГИЛ

Новости мира:В Ираке уничтожили 19 боевиков ИГИЛ.

Во время авиаударов международной коалиции по борьбе с ИГИЛ на севере Ирака были уничтожены 19 террористов.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на армию Ирака.

"19 боевиков-экстремистов ИГИЛ были убиты, когда самолеты коалиции совершили 26 ударов и уничтожили 46 укрытий в горах Кара-Чок близ города Махмур", - говорится в материале.

Отмечается, что авиаудары были нанесены на основе информации, полученной от Контртеррористической службы Ирака (КТС), которая проводит в регионе собственную операцию по выслеживанию террористов.

"Силы КТС захватили двух боевиков ИГИЛ в городе Фалуджа, в 50 км к западу от Багдада", - добавляет Xinhua.

В последнее время боевики ИГИЛ активировали нападения на силовиков и гражданских, ранив и убив несколько десятков человек. Ситуация с безопасностью в Ираке улучшается с тех пор, как боевиков ИГИЛ полностью одолели на территории страны в конце 2017-го.

Остальные боевики с того времени растворились в городских зонах и пустынных и горных регионах, зачастую проводя партизанские нападения на гражданских и силовиков.