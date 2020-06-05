Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу

Новости мира:Канада поддерживает международные усилия по борьбе с ИГИЛ.

Канада поддерживает международные усилия по борьбе с ИГИЛ.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада непреклонна в своей преданности Глобальной коалиции и усилиям по достижению длительной победы над ИГИЛ. Хотя террористы больше не контролируют территорию, они до сих пор представляют угрозу. Мы и в дальнейшем будем координировать усилия с нашими партнерами для достижения стабильности и безопасности в регионе", - сказал Шампань.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Канада "предоставляет гуманитарную помощь наиболее пострадавшим от конфликта жителям Ирака и Сирии, в том числе беженцами, которые бежали в соседние страны — Иорданию и Ливан".