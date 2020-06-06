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Иран продолжает наращивать объемы обогащенного урана: превысил лимит в восемь раз

Иран продолжает наращивать объемы обогащенного урана: превысил лимит в восемь раз
01:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Иран в восемь раз превысил допустимые объемы обогащенного урана.

В Иране объемы обогащенного урана достигли 1,571 тонны и таким образом в восемь раз превысили лимит, установленный ядерным соглашением 2015 года.

Об этом в пятницу, 5 июня, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает DW.

Также агентство подчеркнуло, что "серьезно обеспокоено" тем, что в течение четырех месяцев Тегеран отказывается допустить международных экспертов МАГАТЭ на два объекта, где могут проводиться секретные ядерные разработки и исследования.

В связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к иранским властям с требованием немедленно начать сотрудничество с организацией. Агентство часто использует спутниковое наблюдение для мониторинга объектов, к которым оно не имеет доступа.

Ядерное соглашение с Ираном было заключено летом 2015 года. Оно предусматривает разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.

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Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерного соглашения с Ираном. Трамп заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана.

В ответ на это Тегеран постепенно отказывается от обязательств, сформулированных в 2015 году при заключении ядерного соглашения. Иранское правительство заявило, что не считает себя обязанным соблюдать условия ядерного соглашения. В дальнейшем Тегеран планирует развивать свою ядерную программу и обогащать уран без ограничений.

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Иран, Уран, МАГАТЭ, СВПД.
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