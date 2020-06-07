В Иране сообщили о скором завершении расследования крушения самолета МАУ в Тегеране

Новости мира:В МИД Ирана сообщили о скором окончании расследования крушения самолета МАУ под Тегераном.

Иранское расследование по факту сбития украинского пассажирского самолета иранскими ракетами в январе "почти завершено".

Об этом заявил в субботу государственным СМИ заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает zn.ua со ссылкой на alarabiya.net.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - сказал Бахарванд. Он добавил, что Тегеран не считает, что черные ящики самолета содержат какую-либо "важную" информацию.

Бахарванд заявил, что анализ "черных ящиков" самолета, которые Ирану еще предстоит передать, является единственным оставшимся этапом расследования, добавив: "Мы не считаем, что черные ящики содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования".

По словам Бахарванда, Иран должен убедиться, что черные ящики не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне.

"Иран может дать "черные ящики" компаниям, способным читать их по контракту", - сказал он.