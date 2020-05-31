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Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
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Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине

Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
17:15 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Иран решил не отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

Иранские власти решили не отправлять на Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили в январе.

Об этом сообщает агентство ISNA, передает "Европейская правда".

"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.

По данным агентства, вероятно ящики отправят во Францию.

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Ранее министр транспорта Канады Марк хорошо рассказал, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украине. По его словам, Иран объясняет задержку с пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что Канада прилагает усилия, чтобы "черные ящики" были наконец должным образом расшифрованы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.

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На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Иран продолжает удерживать бортовые самописцы самолета и Украина ведет переговоры, чтобы их получить.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, PS752.
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