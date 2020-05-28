Помпео: Иран продолжает ядерную эскалацию и показывает, что переговоры можно прекращать

Новости мира:В США анонсировали санкции против руководства ядерной программы Ирана.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео анонсировал санкции против руководства ядерной программы Ирана.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я завершаю режим отказа от санкций против тех, кто причастен к ядерной программе Ирана. Страна продолжает ядерную эскалацию и показывает, что переговоры можно прекращать. Будущие попытки пытаться шантажировать ядерной программе приведут к еще большему давления на режим. Я также сообщаю о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана Маджиду Агаи и Амджад Сазгару. У ученых есть выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции", - написал он.

Как сообщалось ранее, в 2018 году США вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и восстановили санкции против иранского режима.