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Помпео: Иран продолжает ядерную эскалацию и показывает, что переговоры можно прекращать

Помпео: Иран продолжает ядерную эскалацию и показывает, что переговоры можно прекращать
03:56 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В США анонсировали санкции против руководства ядерной программы Ирана.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео анонсировал санкции против руководства ядерной программы Ирана.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня я завершаю режим отказа от санкций против тех, кто причастен к ядерной программе Ирана. Страна продолжает ядерную эскалацию и показывает, что переговоры можно прекращать. Будущие попытки пытаться шантажировать ядерной программе приведут к еще большему давления на режим. Я также сообщаю о введении санкций против двух лидеров ядерной программы Ирана Маджиду Агаи и Амджад Сазгару. У ученых есть выбор: проводить свою работу в мирном направлении или рисковать попасть под санкции", - написал он.

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Как сообщалось ранее, в 2018 году США вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и восстановили санкции против иранского режима.

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Иран, Санкции, Майк Помпео.
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