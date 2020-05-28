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Притеснения уйгуров: законопроект о санкциях против Китая отправился на подпись Трампу

Притеснения уйгуров: законопроект о санкциях против Китая отправился на подпись Трампу
02:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против Китая за притеснение уйгуров.

Палата представителей США в среду подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который вводит санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

"Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого", - цитирует The Hill члена Палаты представителей демократа Брэда Шермана.

Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио.

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В начале месяца он был принят единогласно верхней палатой Конгресса США. Теперь, после голосования в Палате представителей, он отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Китай, Санкции, Уйгуры.
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