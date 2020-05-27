Новости мира:Посол США в Германии сообщил о планах новых санкций за "Северный поток - 2".

США готовы ввести новые санкции за газопровод "Северный поток - 2". Об этом посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном во вторник, 26 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

По его словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят одобрение всех партий", подчеркнул дипломат, который несколькими днями ранее встретился с сенаторами и конгрессменами в США.

Посол не уточнил, в чем заключаются возможные санкции. По версии Handelsblatt, речь может идти о мерах в адрес фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут поступает из России газ.

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство Германии переосмыслить свою политику в отношении России. ФРГ следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.

В свою очередь, официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американской стороны. "Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать последующими экстратерриториальными, то есть такими, которые противоречат международному праву, санкциям", — заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаер.

Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток — 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), позволили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Работы по строительству "Северного потока — 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабря 2019 года и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.

После этого глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что газопровод будет завершено до конца 2020 года и указал, что для окончания строительства можно задействовать судно "Академик Черский". В начале мая судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.