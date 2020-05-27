Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Северный поток - 2": США готовы ввести новые санкции
"Северный поток - 2": США готовы ввести новые санкции
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать

"Северный поток - 2": США готовы ввести новые санкции

"Северный поток - 2": США готовы ввести новые санкции
05:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Посол США в Германии сообщил о планах новых санкций за "Северный поток - 2".

США готовы ввести новые санкции за газопровод "Северный поток - 2". Об этом посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, опубликованном во вторник, 26 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

По его словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят одобрение всех партий", подчеркнул дипломат, который несколькими днями ранее встретился с сенаторами и конгрессменами в США.

Посол не уточнил, в чем заключаются возможные санкции. По версии Handelsblatt, речь может идти о мерах в адрес фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут поступает из России газ.

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство Германии переосмыслить свою политику в отношении России. ФРГ следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.

В свою очередь, официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американской стороны. "Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать последующими экстратерриториальными, то есть такими, которые противоречат международному праву, санкциям", — заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаер.

МИД: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политмотивам

Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток — 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), позволили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Работы по строительству "Северного потока — 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабря 2019 года и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.

Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону

После этого глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что газопровод будет завершено до конца 2020 года и указал, что для окончания строительства можно задействовать судно "Академик Черский". В начале мая судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, Санкции, Северный поток-2, Ричард Гренелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
02 Экс-послы США: Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки
03 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
04 МИД: Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества
05 Борьба с коронавирусом: посол Италии поблагодарил Украину за поддержку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В среду состоится очередное заседание ТКГ
В среду состоится очередное заседание ТКГ
Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19
Киевских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь