Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону

Новости Украины:В Программе Украина-НАТО противодействие агрессии РФ и деокупация названы приоритетами.

Украина считает приоритетным мирный путь урегулирования конфликта, вызванного вооруженной агрессией России, но оставляет за собой право на самооборону и настаивает на деоккупации временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год (ГНП), опубликованном на сайте Президента.

"Украина считает приоритетным мирный путь урегулирования конфликта, порожденного вооруженной агрессией Российской Федерации, но подтверждает свое право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН, и настаивает, что окончательное разрешение конфликта возможно только при условии деоккупации и восстановления конституционного порядка на временно оккупированных территориях Украины', - говорится в документе.

В ГНП подчеркивается, что Украина предана целям устава ООН и разделяет принципы, воплощенные в Североатлантическом договоре, в частности, стремление жить в мире со всеми народами и правительствами, решимость защищать свободу, демократию и верховенство права, а также содействовать стабильности и благосостоянию в Североатлантическом регионе.

Отмечается, что противодействие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановления территориальной целостности, а также защита и восстановление прав граждан Украины, которые пострадали от вооруженного конфликта и/или находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя, являются приоритетными задачами нашего государства.

Кроме того, документ предусматривает, что в контексте подготовки Украины к обретению членства в НАТО и ЕС приоритетной в 2020 году будет оставаться деятельность, направленная на сохранение международного консенсуса относительно предоставления поддержки Украине, продолжения санкционного давления на Россию до прекращения вооруженной агрессии, освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также освобождения временно оккупированных территорий на Донбассе и в Крыму.

"Будет продолжаться работа в рамках "нормандского" и других переговорных форматов, а также Трехсторонней контактной группы с целью полного восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - указано в программе.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 26 мая утвердил Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год (указ №203/2020).