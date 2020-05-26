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Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины

Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
20:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Документ направлен на планомерную реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский утвердил годовую программу по реализации политики евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ №203/2020 о "Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год" глава государства подписал сегодня.

Отмечается, что программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

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Также уточняется, что документ направлен на планомерную реализацию закрепленного Конституцией стратегического курса государства на обретение полноправного членства в НАТО.

"Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля. Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности", - отметили в пресс-службе ОП.

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Украина, Интеграция, Владимир Зеленский.
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