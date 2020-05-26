Стефанчук: парламент принял около 20% законопроектов, которые обещал президент

Новости Украины:ВРУ девятого созыва приняла около20% законопроектов, которые обещал воплотить Президент Зеленский.

Верховная Рада Украины девятого созыва приняла около 20% законопроектов, которые обещал воплотить Президент Зеленский, в частности, депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина" первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

"Где-то 20% законопроектных инициатив, о которых говорил Президент, они сегодня воплощены. Это вопрос депутатской неприкосновенности, это вопросы, связанные с кнопкодавством", — сказал Стефанчук.

По его словам, также много бло принято законопроекты в бюджетной и налоговой сферах.

"Сейчас у нас на повестке дня целый ряд других преобразований, это и законопроект об амнистии капитала, и целый блок законов о народовластии", — добавил Стефанчук.

Как сообщалось, сегодня состоялось международное экспертное обсуждение законопроекта о всеукраинском референдуме. По результатам дискуссии документ решили доработать перед тем, как выносить на рассмотрение парламента.