Борьба с COVID-19: Катар предоставил Украине почти 9 тонн медсредств

Новости Украины:В Украину доставили гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19

Во вторник спецрейс авиакомпании "Qatar Airways" доставил в Украину гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны", - говорится в сообщении на сайте МИД во вторник.

Отмечается, что предоставленная гуманитарная помощь - результат договоренностей, достигнутых между президентом Украины Владимиром Зеленским и эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом Катара в Украине Гади аль-Гаджри встретили в аэропорту гуманитарный груз.

"Украина высоко ценит решение Эмира Государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены вполне воплотить на благо наших народов ", цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД.