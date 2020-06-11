В Багдаде возле посольства США снова взорвались две ракеты

Новости мира:В столице Ирака Багдаде у посольства США упали две ракета, обошлось без потерь.

Две ракеты системы реактивного залпового огня “Катюша” разорвались в “зеленой зоне” Багдада.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Ирака.

“Обстрел произошел незадолго до полуночи, когда две ракеты упали в "зеленой зоне", в которой находятся основные иракские правительственные здания и посольство США”, - говорится в материале.

Отмечается, что информации о пострадавших пока не поступало, однако на месте инцидента звучала сирена.

“Ни одна из известных групп не взяла на себя ответственность за нападение”, - добавляет Xinhua.

Напомним: хорошо укрепленная “зеленая зона” часто становится мишенью ракетных и минометных ударов. Расположенная на западном берегу реки Тигр территория имеет площадь около 10 кв. км.