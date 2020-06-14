В Ираке ракетами обстреляли американскую базу

Две ракеты "Катюша" взорвались на территории базы Лагерь Таджи в Ираке, где находятся американские военные.

Вечером в субботу, 13 июня, в Ираке обстреляли ракетами военную базу Кэмп Таджи, на которой находятся силы Международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters

По данным СМИ, на территории базы упали две ракеты, запущенные с установки Катюша.

В данный момент нет информации о жертвах или пострадавших. Также неизвестно, кто стоит за обстрелами.

В то же время, в армии Ирака заявили, что нападение на базу совершили силы, которые «хотят навредить стране».

Лагерь Таджи – иракская база, где размещаются сотрудники возглавляемой США Международной коалиции по подготовке и консультированию антитеррористических миссий.

Как сообщалось, 11 июня две ракеты системы реактивного залпового огня “Катюша” разорвались в “зеленой зоне” Багдада.