Трагедия PS752: в Иране рассказали, почему до сих пор не передали "черные ящики"

В Иране заявили, что черные ящики самолета МАУ до сих пор не отдали из-за COVID-19.

В правительстве Ирана сообщили, что пандемия коронавируса замедлила планы передать за границу для исследования черные ящики сбитого иранскими военными 8 января украинского пассажирского самолета.

Об этом сообщает AFP.

"С первых дней этого болезненного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании черных ящиков украинского самолета. Наша сторона ничего не скрывает. Если возможно расшифровать их в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае черные ящики расшифруют во Франции", - заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабей.

По его словам, пандемия COVID-19 замедлила процесс предоставления черных ящиков сбитого самолета МАУ для расшифровки.

"Мы возобновим процесс (предоставления черных ящиков, - ред.) после постепенного возобновления международных авиарейсов и выяснения результатов переговоров между Ираном и другими участниками процесса", - отметил Рабей.

Как сообщалось ранее, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и члены экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого не было сделано.

В Иране задержаны шесть обвиняемых в связи с делом сбитого самолета МАУ.