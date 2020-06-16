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Трагедия PS752: в Иране рассказали, почему до сих пор не передали "черные ящики"

Трагедия PS752: в Иране рассказали, почему до сих пор не передали "черные ящики"
Обновлено 01:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В Иране заявили, что черные ящики самолета МАУ до сих пор не отдали из-за COVID-19.

В правительстве Ирана сообщили, что пандемия коронавируса замедлила планы передать за границу для исследования черные ящики сбитого иранскими военными 8 января украинского пассажирского самолета.

Об этом сообщает AFP.

"С первых дней этого болезненного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании черных ящиков украинского самолета. Наша сторона ничего не скрывает. Если возможно расшифровать их в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае черные ящики расшифруют во Франции", - заявил пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабей.

По его словам, пандемия COVID-19 замедлила процесс предоставления черных ящиков сбитого самолета МАУ для расшифровки.

"Мы возобновим процесс (предоставления черных ящиков, - ред.) после постепенного возобновления международных авиарейсов и выяснения результатов переговоров между Ираном и другими участниками процесса", - отметил Рабей.

Как сообщалось ранее, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и члены экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

"Черные ящики" сбитого самолета МАУ: Иран официально обратился к Франции

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого не было сделано.

В Иране задержаны шесть обвиняемых в связи с делом сбитого самолета МАУ.

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Иран, МАУ, PS752.

Автор:

Телеграф
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