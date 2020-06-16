Пандемия COVID-19: в Грузии впервые за 3,5 месяца не выявили ни одного случая заражения

"Впервые с 26 февраля за последние сутки в Грузии не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса", - говорится в сообщении.
Об этом сегодня заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, передает Новости-Грузия.
При этом количество вылечившихся и выписавшихся из больниц пациентов составило 20. Общее количество вылечившихся с начала эпидемии составляет 724.
За все время эпидемии в Грузии число лабораторно подтвержденных случаев вируса составляет 879. От последствий нового коронавируса в Грузии умерли 14 пациентов.
Отмечается, что в режиме карантина еще находятся 2 710 граждан, а в стационаре под наблюдением — 267.
Как сообщалось, по состоянию на утро 16 июня во мире в целом подтверждены более 8,1 миллиона случаев коронавируса, включая почти 440 тысяч летальных, а выздоровели от этого заболевания более 4,2 миллиона человек.