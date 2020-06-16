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Карантинные меры: в Армении граждан без масок и документов штрафуют на 60 долларов

Карантинные меры: в Армении граждан без масок и документов штрафуют на 60 долларов
19:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
С 17 июня все граждане Армении должны иметь при себе документы, подтверждающие личность, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"С завтрашнего дня станет обязательным наличие у граждан документа, подтверждающего личность. Это необходимо, чтобы у полиции не возникало трудностей при составлении административных актов о правонарушении при отсутствии у граждан масок", - сказал Пашинян во вторник на брифинге после заседания комитета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, ношение масок в несколько раз сокращает возможность заражения, однако не все граждане следуют предписаниям правительства. "За отсутствие масок предусмотрен штраф в размере 10 тыс. драмов ($20). За отсутствие подтверждающего личность документа также будет предусмотрен штраф в размере 20 тыс. драмов ($40)", - отметил Пашинян.

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 425 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 17 тыс. 489, сообщил во вторник единый информационный центр республики.

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По данным центра, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 389 человек. "Из них 293 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 96 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении. Выздоровели после коронавируса в Армении 6 тыс. 571 человек (+295 за сутки).

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Армения, Карантин.

Автор:

Телеграф
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