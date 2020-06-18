В декабре Израиль получит первые вакцины от COVID-19

Израиль получит первые вакцины от коронавируса COVID-19 в декабре 2020 года. Договор уже подписан.

Речь идет о вакцине, разработка которой находится на завершающем этапе клинических испытаний, сообщает Ynet.

"Биотехнологическая компания Moderna была одной из первых, кто заявил о завершении разработки вакцины, которая осуществлялась при поддержке Института инфекционных болезней США. 45 американских волонтеров уже получили прививки, и проверка безопасности препарата завершилась успехом", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, в каких объемах будет происходить поставка вакцин.

Напомним: новая вакцина называется mRNA-1273. Она основана на транспортной РНК при введении в организм препятствует проникновению вируса в клетки. Вакцина подавляет синтез белка "шипов" вируса.

Вакцина препятствует заражению и дает возможность иммунной системе уничтожить вирус прежде, чем он вызовет болезнь.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.