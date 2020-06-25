COVID-19 в Иране: умерло уже более 10 тысяч человек

В Иране за прошлые сутки количество людей, умерших в результате заболевания коронавирусом, возросло на еще 134 и составляет 10 130 человек. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на пресс-секретаря Министерства здравоохранения страны Симу Садат Лари.

"Лари заявила в четверг, что за последние 24 часа от коронавируса погибли 134 иранца, общее количество составляет 10 130 человек", - говорится в сообщении.

Лари добавила, что за прошлые сутки в стране зарегистрировали еще 2 595 случаев заболевания COVID-19.

Сейчас в Иране уже обнаружен коронавирус у 215 096 человек, из которых 175 103 излечились.

Всего было проведено 1 530 437 тестов на COVID-19.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 9 560 947, из них 485 625 летальных, выздоровели 5 200 735 человек.