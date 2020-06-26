ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война

Планы Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан могут привести к региональному конфликту, предупредили в организации.

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил 25 мая, что реализация планов Израиля по аннексии части Западного берега реки Иордан может спровоцировать еще одну региональную войну. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

"Вы (Израиль − ред.) оставите вакуум, вы исключите политическую перспективу, вы уберете положительную повестку, и очень быстро явится кто-то и заполнит (образовавшуюся пустоту − ред.) негативной и разрушительной повесткой", − заявил Младенов журналистам в Иерусалиме.

По его словам, возможная аннексия нанесет непоправимый ущерб, обратит палестинцев в сторону экстремизма и может привести к региональному конфликту.

Ранее ряд европейских и арабских стран призвали Израиль отказаться от планов аннексии, а Египет и Иордания − единственные арабские страны, у которых есть мирный договор с Израилем, предупредили, что пересмотрят отношения в случае реализации планов в отношении Западного берега.

Напомним, аннексия Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан предусмотрена в "сделке века" по ближневосточному урегулированию, которую 28 января представил президент США Дональд Трамп.

План дает израильским властям "зеленый свет" на аннексию порядка 30% территории Западного берега.

Ранее в ЕС призвали Израиль отказаться от действий, которые могут привести к аннексии палестинских территорий.