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Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации

Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф УНН
Организация Объединенных Наций заявила, что "шокирована и глубоко обеспокоена" видео с половым актом в авто с символикой организации в Израиле. Об этом сообщает ВВС.

"На этих кадрах женщина в красном платье и мужчина занимаются сексом на заднем сиденье белого полноприводного авто с маркировкой ООН. 18-секундное видео, которое выложили в Twitter в пятницу, активно распространяется в социальных сетях. Кадры, вероятно, сняли на главной набережной Тель-Авива. На переднем сиденье джипа сидит еще один пассажир, а водителя не видно, когда машина исчезает из кадра", - пишет издание.

В ООН заявили, что расследуют инцидент и почти установили лиц, изображенных на видео. Там предполагают, что это работники миротворческой организации в Израиле.

"Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение отвратительным. Это противоречит всему, что мы поддерживаем и за что боремся с точки зрения ненадлежащего поведения работников ООН", заявил он.

Отвечая на вопрос, мог ли это быть секс за деньги, Дюжаррик сказал, что это является предметом расследования. Так, в последние годы в адрес работников ООН уже звучали обвинения в сексуальных домогательствах, ООН придерживается строгой политики против сексуальных нарушений со стороны своих работников.

Он предположил, что на видео могли быть работники Организации по надзору за выполнением условий перемирия (ОНВУП), которая работает в регионе с 1948 года.

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Хизер Барр руководительница отдела по правам женщин Human Rights Watch сказала, что "не удивлена" видео из Израиля.

"Хорошо, что они расследуют это ... Эта проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилии со стороны работников ООН", - добавила Барр, однако, по ее мнению, проблем в ООН намного больше, чем это одно видео.

В 2019 году против работников Организации Объединенных Наций подали 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилия. 16 случаев подтвердили, 15 признали необоснованными, другие расследуют.

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Израиль, ООН.

Автор:

Телеграф
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