ООН: Заброшенный у побережья Йемена нефтяной танкер несет опасность экологии

Заброшенный у побережья Йемена нефтяной танкер с более 1 миллионом баррелей сырой нефти на борту, может в любой момент взорваться и нанести огромный ущерб морской среде Красного моря.

"Заброшенный нефтяной танкер, пришвартованный у побережья Йемена, загруженный более чем 1 миллионом баррелей сырой нефти, рискует разорваться или взорваться, нанеся огромный ущерб окружающей среде морской жизни Красного моря, опреснительным фабрикам и международным морским путям", - говорится в сообщении.

Морская вода попала в моторный отсек танкера, который не эксплуатировался более пяти лет. Это вызвало повреждение трубопроводов, что повышает риск затопления танкера.

Кроме того танкер покрыт ржавчиной, и из него вытек инертный газ, что может также привести ко взрыву.

Эксперты считают повреждения танкера необратимым, а ремонт - невозможным.

В течение многих лет ООН пыталось отправить инспекторов, чтобы оценить ущерб на судне FSO Safer, и найти способы обезопасить танкер, а также выгрузить нефть. Но европейский дипломат, правительственный чиновник Йемена и владелец танкерной компании на правах анонимности подчеркнули, что повстанцы Хути не пустят инспекцию на борт. Повстанцы считают судно "сдерживающим фактором, подобным обладанию ядерным оружием".