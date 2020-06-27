Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 26 июня: День крымскотатарского флага и лишение Вакарчука мандата
Итоги дня 26 июня: День крымскотатарского флага и лишение Вакарчука мандата
Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "тишину", есть раненый
Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "тишину", есть раненый
Поветкин о грядущем бое с Уайтом: "Будет интересно"
Поветкин о грядущем бое с Уайтом: "Будет интересно"
Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами
Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами

Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ

Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
07:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает строгие наказания за вандализм и уничтожение памятников – на фоне массовых протестов в Америке, которые сопровождаются свержением памятников историческим личностям США.

Об этом он сообщил на официальные странице в Twitter.

"Я имел честь только подписать очень строгий указ на защиту американских памятников, мемориалов и статуй, а также по противостоянию недавнем криминальному насилию. Длительные сроки тюремного заключения (предусмотренные указом – ред.) за это беззаконие против нашей великой страны!"- сообщил глава Белого дома.

Текст указа официально пока не обнародован администрацией президента.

Помпео огорчен, что европейские страны не считают РФ серьезной угрозой

Тем временем, в Соединенных Штатах действует Закон о сохранении мемориалов ветеранам, на который накануне ссылался президент Трамп, когда призвал федеральное правительство задерживать всех причастных к осквернение памятников.

Как сообщалось, в начале июня Соединенные Штаты охватили массовые протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в штате Миннесота, на севере США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
03 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
04 "Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
05 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В США может появиться еще один штат
В США может появиться еще один штат
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь