Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает строгие наказания за вандализм и уничтожение памятников – на фоне массовых протестов в Америке, которые сопровождаются свержением памятников историческим личностям США.

Об этом он сообщил на официальные странице в Twitter.

"Я имел честь только подписать очень строгий указ на защиту американских памятников, мемориалов и статуй, а также по противостоянию недавнем криминальному насилию. Длительные сроки тюремного заключения (предусмотренные указом – ред.) за это беззаконие против нашей великой страны!"- сообщил глава Белого дома.

Текст указа официально пока не обнародован администрацией президента.

Тем временем, в Соединенных Штатах действует Закон о сохранении мемориалов ветеранам, на который накануне ссылался президент Трамп, когда призвал федеральное правительство задерживать всех причастных к осквернение памятников.

Как сообщалось, в начале июня Соединенные Штаты охватили массовые протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в штате Миннесота, на севере США.