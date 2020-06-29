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В Грузии парламент принял закон об изменениях в избирательной системе страны

В Грузии парламент принял закон об изменениях в избирательной системе страны
13:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Парламент Грузии в понедельник принял конституционный закон об изменении избирательной системы, согласно которому осенью 2020 года в законодательный орган 120 депутатов будут избраться по пропорциональной системе, еще 30 депутатов - по мажоритарной.

Принятые поправки будут действовать только на предстоящих выборах, так как в Конституции записано, что парламентские выборы в 2024 году будут проводиться только по пропорциональной системе. Ранее на выборах в парламент 77 депутатов избирались по пропорциональной системе, еще 73 депутатов - по мажоритарной.

Лидеры оппозиции настаивали на проведении выборов исключительно по партийным спискам, считая, что мажоритарная система выборов дает преимущества правящей партии, которая, используя административный ресурс, в подавляющем большинстве проводит в парламент своих кандидатов в депутаты в мажоритарных одномандатных округах.

8 марта представители грузинских властей и оппозиционных партий договорились об изменении избирательной системы, а также о прекращении политического преследования. На основании этого соглашения президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно помиловала осужденных лидеров оппозиции - бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

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Оппозиционеры заявляют, что речь в соглашении с властями шла и о задержанном несколько месяцев назад за незаконное ношение оружия владельце оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгии Руруа.

Именно по этой причине оппозиционные парламентские фракции - "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" не приняли участия в голосовании по изменению избирательной системы, однако это не повлияло на результаты голосования, 117 голосами закон был принят.

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Парламент, Грузия.

Автор:

Телеграф
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