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Эпидемия коронавируса: В РФ за сутки обнаружили 6719 случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: В РФ за сутки обнаружили 6719 случаев COVID-19
11:32 Сегодня Телеграф УНН
В России за сутки обнаружили 6719 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 641 156 человек. Об этом сообщает Telegram канал Минздрава России "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России обнаружено больных коронавирусной инфекцией COVID-19 - 6719 в 83 регионах, из них 2123 случаев (31,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом обнаружено 641 156 больных в 85 регионах", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным российского Министерства здравоохранения, за сутки зафиксировано 93 летальных случаев.

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За весь период в России от коронавируса умерли 9166 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 501,281 . В свою очередь, выздоровели 5,123,425 человек.

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РФ, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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