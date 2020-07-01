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Взрыв в больнице в Тегеране: не менее 13 погибших

Взрыв в больнице в Тегеране: не менее 13 погибших
Обновлено 01:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
В результате мощного взрыва в клинике на севере столицы Ирана Тегерана погибли не менее 13 человек и были ранены еще шестеро. Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокурор Тегерана Али Алькасимегр утверждает, что в результате взрыва погибли 10 мужчин и трое женщин в медицинском центре "Сен Атгар". Пострадавших, по словам Алькасимегра, доставили в больницу Таджриш, чтобы оказать медицинскую помощь.

Заместитель губернатора Тегерана Хамидреза Гударзи сообщил государственному телеканалу, что взрыв и пожар вызвал утечку из баллонов для медицинского газа.

Спасатели боролись с огнем до позднего вечера. Полиция оцепила место происшествия.

В больнице произошло несколько взрывов подряд.

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Государственное телевидение Ирана сообщило, что взрывы могут повторяться, потому что в больнице остаются кислородные баллоны.

26 июня в Тегеране произошел взрыв газового резервуара у военной базы. Тогда никто не пострадал.

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Иран, Взрыв, Тегеран.

Автор:

Телеграф
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