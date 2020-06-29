Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Шахтер получил за Соболя 1 миллион евро
Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали фанов новым совместным фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились новым фото

В Киеве на Позняках снова пожар в многоэтажке

В Киеве на Позняках снова пожар в многоэтажке
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Киеве второй день подряд в микрорайоне Позняки пожар в многоэтажке. На этот раз горит дом на улице Кошица, что по другую сторону от проспекта Бажана, чем улица Крушельницкой. 21 июня в этом же районе произошел взрыв, унесший жизни 5 человек.

На столичном массиве Позняки в Дарницком районе загорелась еще одна многоэтажка.

Об этом сообщают местные жители в группе своего района в Facebook.

"Очередной пожар, Кошица, 9", - написала пользователь Ксения Заблоцкая, добавив фото с места события.

В комментариях местные жители отметили, что, вероятнее всего, возгорание произошло на общем балконе на одном из верхних этажей.

"Это уже переходит в эстафету", "Нефиг курить и бычки бросать с балкона", "Пожар на видео вроде бы на общем балконе. Может мусорник горит на этаже", "Наш район сглазили. Это какой то треш", "Я уже начинаю бояться звука сирен. Столько пожаров, это ужас. Вчера ночью даже уснуть не могла как услышала сирены проезжающих мимо служб. Я столько пожаров на нашем районе вообще не помню", - идет речь в комментариях пользователей.

Как сообщалось, накануне Позняках рядом с домом, где ранее произошел взрыв, горела многоэтажка.

Напомним, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Пожар, Взрыв, ГСЧС, Позняки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
В штабе сообщили о вражеских обстрелах на Донбассе
Черновицкая область смягчает карантин: запустят внутриобластное сообщение и откроют рестораны
На Буковине ослабляют карантин: откроют спортзалы и рестораны
Опрос: Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского
Сколько украинцев одобряют действия президента Зеленского
Летняя аллергия: развенчиваем главные мифы, которые мешают бороться с проблемой
Летняя аллергия: развенчиваем главные мифы, которые мешают бороться с проблемой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь