И снова Позняки: в Киеве горит многоэтажка (видео)

В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Об этом сообщает Киев оперативный.

"Серьезный пожар вспыхнул на балконе многоэтажки, что на Крушельницкой, 3А (Позняки). Пламя перекинулось уже на этаж выше", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.

Погибли пять человек, еще пятеро травмированы.

По факту взрыва открыто уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).