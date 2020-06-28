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В Киеве неуравновешенный мужчина пытался взорвать жилой дом

В Киеве неуравновешенный мужчина пытался взорвать жилой дом
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
Житель жилого дома на улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе Киева пытался устроить взрыв бытового газа. Как сообщается в Facebook компании "Киевгаз", 27 июня в 00:38 на линию 104 в Киеве поступил звонок об угрозе взрыва. Сообщалось, что местный житель открыл краны газовой плиты и угрожает взорвать дом. Так ночью в опасности оказались жители 50 квартир.

На место прибыла бригада газовиков и полиция. Они зашли в квартиру, и выяснили, что звонил отец эмоционально неуравновешенного мужчины, который решил устроить взрыв.

Специалисты обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите и немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу. Аварийная ситуация была ликвидирована без эвакуации жильцов дома.

Как сообщалось ранее, 21 июня произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Взрыв в многоэтажке столицы: в "Киевгазе" провели обыски

В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.

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Газ, Киев, Киевгаз.

Автор:

Телеграф
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