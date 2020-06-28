В Киеве неуравновешенный мужчина пытался взорвать жилой дом

На место прибыла бригада газовиков и полиция. Они зашли в квартиру, и выяснили, что звонил отец эмоционально неуравновешенного мужчины, который решил устроить взрыв.
Специалисты обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите и немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу. Аварийная ситуация была ликвидирована без эвакуации жильцов дома.
Как сообщалось ранее, 21 июня произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.