Взрыв в многоэтажке столицы: в "Киевгазе" провели обыски

По словам Артема Шевченко, накануне взрыва компания проводила плановую сверку газовых счетчиков.

Правоохранители провели обыски в "Киевгазе", а также по месту жительства одного из сотрудников компании по делу о взрыве в жилом многоэтажном доме на Позняках, который забрал жизни пяти человек.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, накануне взрыва компания проводила плановую сверку газовых счетчиков. Их сняли и установили специальные перемычки, которые обеспечивают резервный путь для бесперебойной поставки газа.

В результате обысков полиция изъяла в офисе компании документацию и допросила всех сотрудников. Кроме компании, обыски проходили также у слесаря, который менял счетчики в квартире, где, по предварительным данным, произошел взрыв.

На данный момент, по словам Шевченко, о подозрении никому не сообщалось.

Напоминаем, 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Спасатели достали из-под завалов тела пятерых людей.