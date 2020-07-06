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Нетаньяху считает "экстренной" ситуацию в Израиле из-за коронавируса

Нетаньяху считает "экстренной" ситуацию в Израиле из-за коронавируса
02:38 Сегодня Телеграф УНИАН
По словам премьера Израиля, из-за второй волны заболевания в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры.

В Израиле сложилась экстренная ситуация в связи с повторной вспышкой коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, передает РБК со ссылкой на агентство Cursorinfo.

"Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса, которая увеличивается и распространяется по всему миру. Мы находимся в экстренной ситуации", - сообщил Нетаньяху.

По его словам, из-за второй волны заболевания в стране должны быть введены дополнительные ограничительные меры. В противном случае система здравоохранения страны не выдержит.

По мнению консультанта премьер-министра по вопросам эпидемии коронавирусной инфекции профессора Эли Вахсмана, в ближайшие три недели ситуация с COVID-19 в Израиле продолжит ухудшаться.

Вахсман считает, что ежедневный прирост новых заболевших составит от 300 до 1,2 тыс. человек. По его мнению, правительство должно ввести запрет на массовые собрания свыше 20 человек и передать руководство по борьбе с эпидемией Министерству обороны.

По данным университета Джона Хопкинса, в Израиле к 5 июля было зарегистрировано 29 366 подтвержденных случаев COVID-19. 330 человек умерли.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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