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Енин: Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля

Енин: Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля
07:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Иран обещает передать бортовые самописцы украинского самолета МАУ во Францию до 20 июля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", - подчеркнул он.

По словам Енина, если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 граждан Украины - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

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Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако этого так и не было сделано.

21 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынуждена подать иски в международные суды против Ирана, если власти этой страны не выполнят своих обязательств касательно сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Между тем, 26 июня на Совете ИКАО представители Ирана вновь согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы, однако в этот раз обязались сделать это до 20 июля.

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Украина, Иран, МАУ.

Автор:

Телеграф
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