"В шаге от полного закрытия всего": Израиль ужесточает карантин

Кабинет борьбы с коронавирусом Израиля утвердил новые ограничения на фоне вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом пишет The Jerusalem Post.

"Кабинет борьбы с коронавируса собрался в понедельник, чтобы определить следующие шаги, которые помогут остановить новую вспышку коронавируса, и утвердил ряд новых ограничений, которые вступают в силу немедленно: клубы, бары, культурные шоу и тренажерные залы прекратят работу, а посещение синагог будет ограничиваться 19 людьми", - говорится в сообщении.

Ресторанам с этого момента разрешено иметь не более 20 посетителей внутри учреждений и до 30 - на открытых площадках.

Председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат заявил, что Израиль находится "в одном шаге от полного закрытия всего".

Накануне усилить карантин в Израиле призвал глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

"Чума распространяется - это очевидно, как дневной свет. Количество больных резко растет с каждым днем, вместе с числом тяжелобольных", - отметил Нетаньяху.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 июля в мире зарегистрировали 11 559 213 случаев COVID-19. Выздоровели 6 535 902 человека и 536 786 умерли.

В Израиле по состоянию на сегодня зафиксировано 30 162 подтвержденных случая COVID-19, 332 летальных исхода вследствие болезни и 17 974 случая выздоровления.