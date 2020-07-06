"Вирус есть, он не исчез": Германия пока не будет отказываться от масок

Германия пока не готова отказаться от масок. С этим согласились министры здравоохранения 16 федеральных земель Германии.

"Там, где минимальное расстояние не может быть гарантировано в общественной жизни, маски являются важным и незаменимым средством. Итак: будь то в автобусе, в метро или в магазине, обязанность носить маски должна оставаться", - заявил в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Зайберт по результатам совещания.

Он добавил, что особенно важно это сейчас, когда в стране начался отпускной сезон и многие люди путешествуют. Неправильно было бы отказываться от масок, которые "так хорошо служили в борьбе с пандемией в последние месяцы", - отметил Зайберт.

Министр здравоохранения Йенс Шпан также призвал к осторожности. "Я понимаю нетерпение и стремление к нормальности. Но вирус есть, он не исчез", - сказал Шпан.

По данным Института Роберта Коха, по состоянию на 6 июля в ФРГ зарегистрировано всего 196554 случаи коронавируса, из них 219 за последние сутки умерли 9016 человек, в том числе 4 за последние сутки, выздоровели более 182 200.